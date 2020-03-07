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Футбол в России

"Спартак" по итогам матча Кубка России против ЦСКА оштрафован на 425 тыс. рублей

Клуб наказан за необеспечение безопасности принимающей стороной, несогласованный баннер, нецензурные выражения со стороны болельщиков и использование пиротехники
Описание
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский "Спартак" по итогам матча 1/4 финала Олимп - Кубка России против ЦСКА на 425 тыс. рублей. Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

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ЦСКА наказан штрафом в размере 225 тысяч рублей. Четвертьфинальная встреча прошла в среду и завершилась победой "Спартака" со счетом 3:2 в дополнительное время.

"Болельщики обоих клубов скандировали оскорбительные, нецензурные выражения - и "Спартак", и ЦСКА получили за это максимальные санкции - по 100 тыс. рублей, - сказал Григорьянц. - Пиротехнику тоже жгли болельщики и ЦСКА, и "Спартака", тоже максимальные штрафы - по 125 тыс. рублей".

"Отдельные работники у трибуны ЦСКА демонстрировали неприличные жесты. Мы установили факт, что было необеспечение безопасности, контролеры-распорядители использовали неприличные жесты провокационного характера в адрес болельщиков ЦСКА. За необеспечение безопасности принимающей стороной "Спартак" оштрафован на 100 тыс. рублей", - добавил глава КДК РФС.

Также Григорьянц сообщил, что болельщики "Спартака" вывесили несогласованный баннер. Красно-белым был согласован баннер одного содержания, но потом на нем появился рисунок, который носил оскорбительный характер по отношению к ЦСКА. За это клуб получил штраф в размере 100 тыс. рублей. 

Кроме того, персональное наказание получил главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко. За выход за пределы технической зоны наставник армейцев оштрафован на 10 тыс. рублей.

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