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Кубок мира по биатлону

Тренер сборной России объяснил пропуск Логиновым эстафеты на этапе Кубка мира в Нове-Место

В эстафетной гонке выступят Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Карим Халили
Александр Логинов Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Александр Логинов
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 7 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Пропуск лидером сборной России по биатлону Александром Логиновым эстафеты 4х7,5 км на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место объясняется решением тренерского штаба попробовать в гонке более молодых спортсменов. Об этом ТАСС рассказал старший тренер мужской сборной России Сергей Белозеров.

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Логинов, завоевавший в феврале первую в карьере золотую медаль чемпионата мира, в пятницу в Нове-Место стал 65-м в спринте. Для него этот результат стал худшим на этапах Кубка мира с января 2018 года. 28-летний биатлонист возобновил выступления после пропуска масс-старта на чемпионате мира в Антхольце, где полиция обыскала его гостиничный номер.

"Вчера я разговаривал с ним после гонки, он сказал, что с ним все нормально, так что глубже "копать" не стал, - сказал Белозеров. - Мы поговорили насчет эстафеты. Сказал ему, что мы хотим попробовать молодых, он возражать не стал, отметив, что может не бежать".

Собеседник агентства сообщил, что Логинов выступит в масс-старте, который пройдет в воскресенье, в заключительный день соревнований в Нове-Место.

В эстафетной гонке, которая пройдет в субботу, выступят Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Карим Халили. Двое последних к выступлению за основную сборную привлекаются только второй сезон. "Посмотрим сейчас на Латыпова, Халили. Кроме того, будет возможность проверить расстановку, которую хотели использовать на чемпионате мира с Елисеевым на первом этапе и Гараничевым на втором", - сказал Белозеров.

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