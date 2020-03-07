Белозеров: российские биатлонисты на этапе КМ вновь столкнулись с проблемой готовности лыж

МОСКВА, 7 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Несовершенство технологии подготовки лыж в условиях теплой погоды вновь негативно сказалось на выступлении российских биатлонистов в спринте на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место. Об этом ТАСС рассказал старший тренер мужской сборной России Сергей Белозеров.

В пятницу в спринте лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов, занявший с двумя промахами 17-е место. Матвей Елисеев стал 38-м, Евгений Гараничев - 41-м, Карим Халили - 44-м, Никита Поршнев - 53-м, лидер команды Александр Логинов - 65-м (+3.41,6; 3).

"После гонки побеседовали с каждым из ребят. Можно сказать, что мы получили "Анси-2". Вновь сказалась готовность инвентаря: не можем мы на такую погоду ничего найти, не можем пока с этим справиться, поскольку нет наработок. Хотя по состоянию тот же Латыпов хорошо себя чувствовал", - сказал Белозеров.

В декабре на этапе Кубка мира во французском Анси российские биатлонисты столкнулись со схожей проблемой. Лучшим среди них тогда стал Логинов - без штрафных кругов в спринте он отстал от победителя на 45 секунд. Та гонка проходила под проливным дождем.