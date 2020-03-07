СМИ: людям старше 70 лет могут запретить посещать матчи чемпионата Англии по футболу

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Руководство премьер-лиги чемпионата Англии по футболу рассматривает вопрос о введении запрета допуска на стадионы на матчи лиги пожилых людей старше 70 лет как один из способов борьбы с распространением нового коронавируса. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание Mirror.

Считается, что пожилые люди наиболее подвержены заражению новым коронавирусом. Если запрет будет введен, то в первую очередь из-за него может пострадать "Кристал Пэлас", главным тренером которого является 72-летний Рой Ходжсон. Ранее руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) запретило игрокам команд обмениваться рукопожатиями перед матчами с целью предотвращения распространения коронавируса.

В Великобритании у 163 человек было диагностировано заболевание, вызываемое новым коронавирусом. На данный момент официально подтверждена одна смерть от болезни, вызванной новым коронавирусом.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в девяти десятках стран, включая Россию.

В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3 тыс. летальных исходов, выздоровели почти 55,5 тыс. человек, число случаев заражения сохраняется у отметки в 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших превысило 17 тыс., более 300 человек умерли.