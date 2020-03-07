Мемориал Харлампиева по самбо в Москве может пройти без зрителей из-за коронавируса

"Порядка семи стран проинформировали нас, что их команды не смогут принять участие. Мы рассматриваем вариант проведения турнира без зрителей, но решение будем принимать совместно с правительством Москвы. Мы точно будем проводить турнир, поскольку это главное соревнование года, уже были потрачены большие средства на его организацию", - сказал Елисеев.

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Традиционный турнир по самбо Мемориал Анатолия Харлампиева может пройти без зрителей из-за распространения коронавируса. Об этом ТАСС сообщил президент Всероссийской федерации самбо (ВФС) Сергей Елисеев.

Путин уверен, что боевое самбо полюбят в России и за рубежом

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в девяти десятках стран, включая Россию.

Турнир пройдет с 19 по 22 марта в Москве.