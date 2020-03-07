Мемориал Харлампиева по самбо в Москве может пройти без зрителей из-за коронавируса

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Традиционный турнир по самбо Мемориал Анатолия Харлампиева может пройти без зрителей из-за распространения коронавируса. Об этом ТАСС сообщил президент Всероссийской федерации самбо (ВФС) Сергей Елисеев.
"Порядка семи стран проинформировали нас, что их команды не смогут принять участие. Мы рассматриваем вариант проведения турнира без зрителей, но решение будем принимать совместно с правительством Москвы. Мы точно будем проводить турнир, поскольку это главное соревнование года, уже были потрачены большие средства на его организацию", - сказал Елисеев.
Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в девяти десятках стран, включая Россию.
Турнир пройдет с 19 по 22 марта в Москве.