{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Италии

СМИ: футболист "Наполи" Милик может летом перейти в "Интер"

Действующий контракт 26-летнего нападающего рассчитан до июня 2021 года

ТАСС, 7 марта. Польский нападающий футбольного клуба "Наполи" Аркадиуш Милик может перейти в миланский "Интер" в летнее трансферное окно. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на итальянский портал FC Inter News.

Действующий контракт 26-летнего футболиста рассчитан до июня 2021 года. По данным портала Transfermarkt, его стоимость составляет €40 млн.

В нынешнем сезоне в составе "Наполи" Милик провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил 12 мячей. В итальянскую команду форвард перешел в августе 2016 года из амстердамского "Аякса". Ранее он выступал за немецкие клубы "Байер" (Леверкузен) и "Аугсбург", а также за польский "Гурник". В составе сборной Польши Милик принял участие в 49 матчах, в которых забил 14 голов.

"Интер" находится на третьем месте в таблице чемпионата Италии, набрав 54 очка после 24 матчей. "Наполи" расположился на шестой позиции - 39 очков после 26 игр.

Реклама на ТАСС
Летние неолимпийские виды спорта
Мемориал Харлампиева по самбо в Москве может пройти без зрителей из-за коронавируса
Турнир пройдет с 19 по 22 марта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС