СМИ: футболист "Наполи" Милик может летом перейти в "Интер"

ТАСС, 7 марта. Польский нападающий футбольного клуба "Наполи" Аркадиуш Милик может перейти в миланский "Интер" в летнее трансферное окно. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на итальянский портал FC Inter News.

Действующий контракт 26-летнего футболиста рассчитан до июня 2021 года. По данным портала Transfermarkt, его стоимость составляет €40 млн.

В нынешнем сезоне в составе "Наполи" Милик провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил 12 мячей. В итальянскую команду форвард перешел в августе 2016 года из амстердамского "Аякса". Ранее он выступал за немецкие клубы "Байер" (Леверкузен) и "Аугсбург", а также за польский "Гурник". В составе сборной Польши Милик принял участие в 49 матчах, в которых забил 14 голов.

"Интер" находится на третьем месте в таблице чемпионата Италии, набрав 54 очка после 24 матчей. "Наполи" расположился на шестой позиции - 39 очков после 26 игр.