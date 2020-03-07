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Хоккей с мячом

Организаторы не планируют отменять ЧМ по хоккею с мячом в Иркутске из-за коронавируса

Ранее сборная Китая отказалась от участия в соревнованиях в группе B

ИРКУТСК, 7 марта. /ТАСС/. Организаторы не планируют отменять чемпионат мира по хоккею с мячом в Иркутске из-за вспышки коронавируса, подготовка к турниру проходит в рабочем режиме. Об этом сообщил в субботу журналистам член исполкома Федерации хоккея с мячом России Николай Валуев.

Ранее сборная Китая отказалась от участия в соревнованиях в группе B из-за вспышки коронавируса.

Валуев подчеркнул, что отмены турнира в целом не предвидится: "Те мероприятия, которые уже назначены, вряд ли будут отменяться. Я не слышал о решениях или даже попытках как-то отменить чемпионат мира, такого не было, все в рабочем порядке", - сказал он.

"В Иркутске все [подготовка к чемпионату мира] в рабочем режиме, все назначено - открытие, закрытие, мы идем без каких-то эксцессов", - сообщил Валуев.

Игры в группе В прошли с 1 по 6 марта, победу одержала сборная Венгрии, которая получила право сыграть в дивизионе А на следующем чемпионате мира.

Матчи среди команд группы А состоятся с 29 марта по 5 апреля в крытом ледовом дворце "Байкал". В группе А сыграют сборные России, Швеции, Финляндии, Казахстана, Норвегии, Германии, США и Эстонии.

Теги
Хоккей с мячом
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