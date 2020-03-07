{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние неолимпийские виды спорта

Проведение ЧЕ по самбо в Екатеринбурге находится под вопросом из-за коронавируса

Турнир запланирован на 21-25 мая
Президент Международной федерации самбо Василий Шестаков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Президент Международной федерации самбо Василий Шестаков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Проведение чемпионата Европы по самбо, который должен пройти в Екатеринбурге, находится под вопросом из-за коронавируса. Об этом ТАСС сообщил президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков.

Чемпионат Европы запланирован на 21-25 мая.

На эту тему
Мемориал Харлампиева по самбо в Москве может пройти без зрителей из-за коронавируса

"Возможность проведения чемпионата Европы по самбо в Екатеринбурге под вопросом, - сказал Шестаков. - То же самое касается и турнира Харлампиева, который стартует 19 марта в Москве, он пока не отменен, но на данный момент известно, что на турнир не приедут спортсмены более чем из десяти стран мира. Пока идет речь о проведении старта без зрителей - зал арендован, все проплачено, соревнования будет снимать канал "Евроспорт", дальше следим за ситуацией. В целом весенний календарь у мирового самбо не так загружен, основная нагрузка приходится на осень".

Шестаков добавил, что конгресс Всемирного объединения международных спортивных федераций "Спорт-Аккорд" перенесен из Пекина в Лозанну. "Но идет речь и о его возможной отмене", - отметил он.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. ВОЗ признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в девяти десятках стран, включая Россию.

Теги
Летние неолимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Кубок мира по биатлону
Эксперт: Логинов не железный, поэтому собраться на спринт в Нове-Место ему не удалось
На этапе Кубка мира в Чехии россиянин показал 65-й результат
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС