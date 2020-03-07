Проведение ЧЕ по самбо в Екатеринбурге находится под вопросом из-за коронавируса

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Проведение чемпионата Европы по самбо, который должен пройти в Екатеринбурге, находится под вопросом из-за коронавируса. Об этом ТАСС сообщил президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков.

"Возможность проведения чемпионата Европы по самбо в Екатеринбурге под вопросом, - сказал Шестаков. - То же самое касается и турнира Харлампиева, который стартует 19 марта в Москве, он пока не отменен, но на данный момент известно, что на турнир не приедут спортсмены более чем из десяти стран мира. Пока идет речь о проведении старта без зрителей - зал арендован, все проплачено, соревнования будет снимать канал "Евроспорт", дальше следим за ситуацией. В целом весенний календарь у мирового самбо не так загружен, основная нагрузка приходится на осень".

Шестаков добавил, что конгресс Всемирного объединения международных спортивных федераций "Спорт-Аккорд" перенесен из Пекина в Лозанну. "Но идет речь и о его возможной отмене", - отметил он.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. ВОЗ признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в девяти десятках стран, включая Россию.