Российские танцоры Шанаева и Нарижный стали третьими на юниорском ЧМ по фигурному катанию

ТАСС, 7 марта. Российские фигуристы Елизавета Шанаева и Девид Нарижный заняли третье место на юниорском чемпионате мира в соревновании танцевальных дуэтов. Мировое первенство проходит в Таллине.

Победителями стали американцы Эйвонли Нгуен и Вадим Колесников, которые по сумме двух программ набрали 177,18 балла. Второе место заняли Мария Казакова и Георгий Ревия, представляющие Грузию (176,19). Шанаева и Нарижный набрали 175,17 балла.

Россияне Арина Ушакова и Максим Некрасов заняли четвертое место (169,18), Диана Дэвис и Глеб Смолкин - пятое (165,22).

Шанаева и Нарижный выиграли юниорский чемпионат России 2020 года, а также стали бронзовыми призерами финала юниорского Гран-при сезона-2019/20, победив на этапах в России и во Франции.

Юниорский чемпионат мира по фигурному катанию завершится в субботу произвольной программой у девушек.