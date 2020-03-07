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Зимние олимпийские виды спорта

Более 600 человек приняли участие в благотворительной лыжной гонке в Перми

По данным краевого правительства, на соревнование приехали спортсмены и любители лыжных гонок из пяти регионов и 33 городов

ПЕРМЬ, 7 марта. /ТАСС/. Более 600 человек приняли участие в благотворительной лыжной гонке "Олимпийская лыжня", прошедшей в субботу в Перми на базе "Динамо". На мероприятии удалось собрать 340 тыс. рублей, которые будут направлены в фонд российского саночника Альберта Демченко для детей с особенностями развития, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта региона.

"Более 600 участников [приняли участие в гонке]. [Было собрано] 340 тыс. рублей", - сказала собеседница агентства.

По данным краевого правительства, на соревнование в Пермь приехали спортсмены и любители лыжных гонок из пяти регионов и 33 городов, участие приняли как дети, так и взрослые. Они прошли 1, 3, 5 или 10 км на беговых лыжах, дистанцию каждый выбирал по своим силам, на финише каждый получил медаль. Собранные средства будут потрачены на реализацию программы по сенсорной интеграции детей с особенностями развития. Также в рамках гонки состоялся благотворительный аукцион, на котором представили нагрудные номера с автографами титулованных саночников.

"Это здорово, что "Олимпийская лыжня" собрала и взрослых, и детей, и участников Олимпиад, и совсем начинающих любителей лыжных гонок. Хочу поблагодарить Альберта Демченко, который своим примером заряжает нас на новые подвиги и достижения. Вдвойне хотел поблагодарить всех, кто сегодня выходит на старт, - вас объединяет не только любовь к спорту, но и желание помочь тем, кто нуждается в поддержке", - сказал на открытии гонки врио главы Пермского края Дмитрий Махонин.

На "Олимпийской лыжне" была организована полевая кухня, конкурсы, розыгрыши, анимационная и праздничная программы. Все желающие смогли сдать нормативы ГТО по бегу на лыжах.

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Зимние олимпийские виды спорта
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