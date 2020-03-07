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Зимние олимпийские виды спорта

Конькобежка Фаткулина стала второй на 500 м на этапе Кубка мира в Нидерландах

Россиянка уступила 0,02 секунды победительнице соревнований, австрийке Ванессе Херцог
Ольга Фаткулина AP Photo/Peter Dejong
Описание
Ольга Фаткулина
© AP Photo/Peter Dejong

ТАСС, 7 марта. Россиянка Ольга Фаткулина стала серебряным призером на дистанции 500 м на заключительном этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Нидерландах. Соревнования проходят в Херенвене.

Россиянка уступила 0,02 секунды победительнице соревнований, австрийке Ванессе Херцог, которая показала результат 37,319 секунды. Третье место заняла японка Нао Кодайра (отставание 0,07 секунды). Россиянка Ангелина Голикова заняла пятое место (+0,34), Дарья Качанова - шестое (+0,43).

Перед заключительным забегом на Кубке мира на этой дистанции Фаткулина занимает второе место в общем зачете, набрав 388 очков, лидирует Кодайра (420), третье место у Голиковой (384), Качанова идет пятой (352). Заключительный забег пройдет в воскресенье.

Фаткулиной 30 лет, она является серебряным призером Олимпийских игр 2014 года на дистанции 500 метров. Спортсменка стала двукратным бронзовым призером чемпионата мира в спринтерском многоборье, в ее активе золотая, две серебряные и три бронзовые награды мировых первенств на отдельных дистанциях.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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