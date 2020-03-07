Норвежская лыжница Йохауг выиграла общий зачет Кубка мира

В субботу спортсменка заняла второе место в масс-старте на дистанции 30 км классическим стилем, проиграв победительнице гонки, шведке Фриде Карлссон, 1,2 секунды. Норвежка лидировала на протяжении большей части гонки (на второй части дистанции преимущество норвежки над шведкой достигало минуты), но в финишном створе проиграла Карлссон и финишировала второй. Шведка показала результат 1 час 22 минуты 19,1 секунды. Третье место заняла ее соотечественница Эбба Андерссон (+20,9).

В общем зачете Кубка мира Йохауг набрала 2508 очков. За пять личных гонок до окончания сезона она стала недосягаема для ближайшей преследовательницы, соотечественницы Хейди Венг, имеющей в активе 1697 очков. Третьей в зачете идет Непряева (1356).

Йохауг в третий раз завоевала Большой хрустальный глобус, ранее она выигрывала общий зачет Кубка мира в сезоне-2013/14 и сезоне-2015/16. 31-летняя спортсменка является олимпийской чемпионкой 2010 года, серебряным и бронзовым призером Игр-2014 в Сочи, также в ее активе 10 золотых, две серебряные и три бронзовые награды чемпионатов мира. В 2016 году Йохауг не прошла допинг-тест, спортсменка была дисквалифицирована на 1,5 года, из-за чего пропустила Олимпиаду-2018; норвежка утверждала, что допинг попал в ее организм с мазью для губ.

Рекорд по количеству завоеванных Кубков мира у женщин принадлежит Елене Вяльбе, которая сейчас возглавляет Федерацию лыжных гонок России (5). По четыре глобуса у норвежек Бенте Скари и Марит Бьорген, а также у польки Юстины Ковальчик.