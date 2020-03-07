{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ММА

Волков сможет провести бой за титул UFC в случае победы над Блэйдсом

Поединок россиянина против американца пройдет 20 июня в Канаде

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Российский боец Александр Волков сможет провести поединок за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в случае победы над американцем Кертисом Блэйдсом. Об этом ТАСС сообщили в команде россиянина.

Ранее стало известно, что поединок Волков - Блэйдс возглавит турнир UFC в Канаде 20 июня.

"Этот бой можно считать претендентским", - сказал собеседник агентства.

В активе 31-летнего россиянина 31 победа и семь поражений. На счету 29-летнего Блэйдса 13 побед и два поражения. Еще один бой был признан несостоявшимся. Спортсмены выступают в тяжелой весовой категории.

Теги
ММА
Реклама на ТАСС
КХЛ
"Авангард" обыграл "Салават Юлаев" и сравнял счет в серии первого раунда плей-офф КХЛ
В четвертом матче серии омский клуб добился победы со счетом 5:1
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС