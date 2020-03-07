Волков сможет провести бой за титул UFC в случае победы над Блэйдсом

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Российский боец Александр Волков сможет провести поединок за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в случае победы над американцем Кертисом Блэйдсом. Об этом ТАСС сообщили в команде россиянина.

Ранее стало известно, что поединок Волков - Блэйдс возглавит турнир UFC в Канаде 20 июня.

"Этот бой можно считать претендентским", - сказал собеседник агентства.

В активе 31-летнего россиянина 31 победа и семь поражений. На счету 29-летнего Блэйдса 13 побед и два поражения. Еще один бой был признан несостоявшимся. Спортсмены выступают в тяжелой весовой категории.