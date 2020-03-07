"Авангард" обыграл "Салават Юлаев" и сравнял счет в серии первого раунда плей-офф КХЛ

Шайбы в составе "Авангарда" забросили Алексей Потапов (4-я минута), Кирилл Семенов (7, 38), Коди Франсон (19), Алексей Емелин (31). Семенов набирает очки пятый матч подряд (последний матч регулярного чемпионата и четыре игры в плей-офф), в активе нападающего за этот отрезок семь очков (четыре шайбы + три голевые передачи). У "Авангарда" шайбу забросил Тему Хартикайнен (47), он также зарабатывает очки пятую игру подряд, в его активе шесть очков (4+2).

ТАСС, 7 марта. Омский "Авангард" обыграл в гостях уфимский "Салават Юлаев" со счетом 5:1 в четвертом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Уфа-Арене" в присутствии 8070 зрителей.

Счет в серии до четырех побед стал 2-2. Следующий матч пройдет 9 марта в подмосковной Балашихе.

В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, во всех сильнее был "Авангард". Команды в пятый раз встретились в плей-офф. В 2009 году в первом раунде победил "Авангард" (3-1), также омский клуб прошел "Салават Юлаев" в 2019 году в полуфинале Кубка Гагарина (4-2), в 2016-м команда из Уфы победила во втором раунде (4-3), с таким же счетом "Салават Юлаев" взял верх в первом раунде плей-офф в 2018 году.

"Авангард" только один раз не выступал в плей-офф (в сезоне-2013/14), дважды клуб выходил в финал Кубка Гагарина (2012, 2019), оба раза команда проиграла. "Салават Юлаев" во всех сезонах выходил в плей-офф, в сезоне-2010/11 клуб стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв в финале подмосковный "Атлант" (4-1).