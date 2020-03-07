Конькобежка Воронина стала четвертой в зачете длинных дистанций Кубка мира

ТАСС, 7 марта. Российская спортсменка Наталья Воронина заняла третье место на дистанции 3000 м на заключительном этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Нидерландах.

Конькобежка Фаткулина стала второй на 500 м на этапе Кубка мира в Нидерландах

Победила Изабель Вайдеман из Канады с результатом 3 минуты 59,759 секунды. Второй стала Антоинетте де Йонг из Нидерландов (+0,27). Воронина отстала от победительницы на 1,58 секунды. Россиянка Евгения Лаленкова заняла девятое место (+6,24).

В зачете длинных дистанций Кубка мира (3000 м, 5000 м) 25-летняя Воронина заняла четвертое место, набрав за шесть этапов 311 очков. Победу одержала Мартина Сабликова из Чехии (357), второй стала Вайдеман (353), третьей - канадка Ивани Блонден (314). Лаленкова заняла шестое место (245).

Воронина является бронзовым призером Олимпийских игр 2018 года, также на ее счету золото и семь бронзовых наград чемпионатов мира. В зачете длинных дистанций Кубка мира Воронина становилась второй (2015/16) и дважды третьей (2017/18, 2018/19). Российские спортсменки никогда не выигрывали Кубок мира на длинных дистанциях.