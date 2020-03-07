Первый гол Комличенко за "Динамо" принес команде победу над "Тамбовом" в матче РПЛ

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Московское "Динамо" на своем поле обыграло со счетом 1:0 "Тамбов" в матче 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в присутствии 10143 зрителей.
Единственный гол на 34-й минуте забил форвард сборной России Николай Комличенко. Он же был признан лучшим игроком встречи.
Для 24-летнего россиянина этот гол стал первым в официальных матчах за "Динамо", в которое он перешел зимой из чешской "Млады Болеслав". В составе клуба он с 24 мячами стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии прошедшего сезона и был признан лучшим легионером года. Ранее за "Динамо" он выходил на замену в домашнем матче прошлого тура против московского "Спартака" (0:2), но отличиться не сумел.
"Динамо", до этого уступившее в двух встречах подряд в чемпионате, набрало 27 очков и после 21 тура занимает седьмое место в турнирной таблице. "Тамбов" с 22 очками в 21 матче идет 12-м.
В следующем матче "Динамо" сыграет 13 марта в гостях с грозненским "Ахматом". "Тамбов" примет самарские "Крылья Советов" 16 марта в Нижнем Новгороде, где команда будет до конца сезона проводить домашние матчи.
Ход матча
Накануне Международного женского дня организаторы подготовили сюрпризы болельщицам "Динамо": хорошие скидки на атрибутику клуба и сниженные цены на билеты на матч с "Тамбовом". Сразу после выхода на поле футболисты подарили цветы болельщицам на трибунах. Перед этим игроки команд аплодисментами почтили память полузащитника московского "Спартака" Игоря Нетто, 9 января исполнилось 90 лет со дня рождения легендарного игрока красно-белых.
По сравнению с игрой против "Спартака" состав "Динамо" претерпел изменения. Главный тренер бело-голубых Кирилл Новиков с первых минут выпустил Комличенко, создавшего несколько хороших моментов после выхода на замену в предыдущей игре. Под вопросом было участие полузащитника Себастьяна Шиманьского, который в итоге начал матч на скамейке запасных, а хавбек Артур Юсупов в заявку на игру не попал. Центральный защитник Владимир Рыков пропускал матч из-за перебора желтых карточек.
На 17-й минуте Комличенко забил гол, однако главный арбитр Василий Казарцев отменил взятие ворот из-за положения "вне игры" после консультации с арбитрами, отвечавшими за систему видеоассистента рефери (VAR). Нападающего это не остановило, и на 34-й минуте он замкнул передачу с левого фланга, открыв счет голам за бело-голубых. За исключением двух эпизодов с Комличенко, команды практически ничего не создали в первом тайме, показав скучный футбол.
Вторую половину встречи команды провели активнее. Великолепный момент после ошибки защитников на 61-й минуте имел полузащитник "Тамбова" Михаил Костюков, но его удар пришелся прямо во вратаря "Динамо" Антона Шунина. На 66-й минуте Комличенко мог оформить дубль, но нападающий пробил в нескольких сантиметрах от штанги с линии штрафной площади.
Заключительный отрезок встречи прошел при территориальном преимуществе хозяев, гости отметились лишь двумя ударами головой, ни один из которых не создал проблем Шунину. Судейский свисток зафиксировал победу "Динамо" с минимальным счетом.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|20
|14
|4
|2
|37-9
|46
|2
|Краснодар
|20
|10
|8
|2
|35-20
|38
|3
|Ростов
|20
|10
|5
|5
|35-29
|35
|4
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|27-19
|35
|5
|Локомотив
|20
|10
|5
|5
|28-24
|35
|6
|Арсенал
|21
|8
|4
|9
|25-26
|28
|7
|Динамо
|21
|7
|6
|8
|17-23
|27
|8
|Урал
|20
|6
|7
|7
|25-32
|25
|9
|Уфа
|20
|6
|7
|7
|16-19
|25
|10
|Спартак
|20
|7
|4
|9
|21-21
|25
|11
|Оренбург
|20
|6
|5
|9
|24-28
|23
|12
|Тамбов
|21
|6
|4
|11
|23-27
|22
|13
|Ахмат
|20
|4
|8
|8
|14-25
|20
|14
|Рубин
|20
|4
|8
|8
|11-21
|20
|15
|Крылья Советов
|20
|5
|4
|11
|21-26
|19
|16
|Сочи
|19
|3
|6
|10
|17-27
|15