Первый гол Комличенко за "Динамо" принес команде победу над "Тамбовом" в матче РПЛ

Для 24-летнего россиянина этот гол стал первым в официальных матчах за "Динамо", в которое он перешел зимой из чешской "Млады Болеслав". В составе клуба он с 24 мячами стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии прошедшего сезона и был признан лучшим легионером года. Ранее за "Динамо" он выходил на замену в домашнем матче прошлого тура против московского "Спартака" (0:2), но отличиться не сумел.

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Московское "Динамо" на своем поле обыграло со счетом 1:0 "Тамбов" в матче 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в присутствии 10143 зрителей.

"Динамо", до этого уступившее в двух встречах подряд в чемпионате, набрало 27 очков и после 21 тура занимает седьмое место в турнирной таблице. "Тамбов" с 22 очками в 21 матче идет 12-м.

В следующем матче "Динамо" сыграет 13 марта в гостях с грозненским "Ахматом". "Тамбов" примет самарские "Крылья Советов" 16 марта в Нижнем Новгороде, где команда будет до конца сезона проводить домашние матчи.

Ход матча

Накануне Международного женского дня организаторы подготовили сюрпризы болельщицам "Динамо": хорошие скидки на атрибутику клуба и сниженные цены на билеты на матч с "Тамбовом". Сразу после выхода на поле футболисты подарили цветы болельщицам на трибунах. Перед этим игроки команд аплодисментами почтили память полузащитника московского "Спартака" Игоря Нетто, 9 января исполнилось 90 лет со дня рождения легендарного игрока красно-белых.

По сравнению с игрой против "Спартака" состав "Динамо" претерпел изменения. Главный тренер бело-голубых Кирилл Новиков с первых минут выпустил Комличенко, создавшего несколько хороших моментов после выхода на замену в предыдущей игре. Под вопросом было участие полузащитника Себастьяна Шиманьского, который в итоге начал матч на скамейке запасных, а хавбек Артур Юсупов в заявку на игру не попал. Центральный защитник Владимир Рыков пропускал матч из-за перебора желтых карточек.

На 17-й минуте Комличенко забил гол, однако главный арбитр Василий Казарцев отменил взятие ворот из-за положения "вне игры" после консультации с арбитрами, отвечавшими за систему видеоассистента рефери (VAR). Нападающего это не остановило, и на 34-й минуте он замкнул передачу с левого фланга, открыв счет голам за бело-голубых. За исключением двух эпизодов с Комличенко, команды практически ничего не создали в первом тайме, показав скучный футбол.

Вторую половину встречи команды провели активнее. Великолепный момент после ошибки защитников на 61-й минуте имел полузащитник "Тамбова" Михаил Костюков, но его удар пришелся прямо во вратаря "Динамо" Антона Шунина. На 66-й минуте Комличенко мог оформить дубль, но нападающий пробил в нескольких сантиметрах от штанги с линии штрафной площади.

Заключительный отрезок встречи прошел при территориальном преимуществе хозяев, гости отметились лишь двумя ударами головой, ни один из которых не создал проблем Шунину. Судейский свисток зафиксировал победу "Динамо" с минимальным счетом.