{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России
Обновлено 

Первый гол Комличенко за "Динамо" принес команде победу над "Тамбовом" в матче РПЛ

Встреча завершилась со счетом 1:0
Описание
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Московское "Динамо" на своем поле обыграло со счетом 1:0 "Тамбов" в матче 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в присутствии 10143 зрителей.

Единственный гол на 34-й минуте забил форвард сборной России Николай Комличенко. Он же был признан лучшим игроком встречи.

Для 24-летнего россиянина этот гол стал первым в официальных матчах за "Динамо", в которое он перешел зимой из чешской "Млады Болеслав". В составе клуба он с 24 мячами стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии прошедшего сезона и был признан лучшим легионером года. Ранее за "Динамо" он выходил на замену в домашнем матче прошлого тура против московского "Спартака" (0:2), но отличиться не сумел.

На эту тему
"Спартак" и "Динамо" в сумме оштрафованы на 200 тыс. рублей по итогам матча РПЛ

"Динамо", до этого уступившее в двух встречах подряд в чемпионате, набрало 27 очков и после 21 тура занимает седьмое место в турнирной таблице. "Тамбов" с 22 очками в 21 матче идет 12-м.
В следующем матче "Динамо" сыграет 13 марта в гостях с грозненским "Ахматом". "Тамбов" примет самарские "Крылья Советов" 16 марта в Нижнем Новгороде, где команда будет до конца сезона проводить домашние матчи.

Ход матча

Накануне Международного женского дня организаторы подготовили сюрпризы болельщицам "Динамо": хорошие скидки на атрибутику клуба и сниженные цены на билеты на матч с "Тамбовом". Сразу после выхода на поле футболисты подарили цветы болельщицам на трибунах. Перед этим игроки команд аплодисментами почтили память полузащитника московского "Спартака" Игоря Нетто, 9 января исполнилось 90 лет со дня рождения легендарного игрока красно-белых.

По сравнению с игрой против "Спартака" состав "Динамо" претерпел изменения. Главный тренер бело-голубых Кирилл Новиков с первых минут выпустил Комличенко, создавшего несколько хороших моментов после выхода на замену в предыдущей игре. Под вопросом было участие полузащитника Себастьяна Шиманьского, который в итоге начал матч на скамейке запасных, а хавбек Артур Юсупов в заявку на игру не попал. Центральный защитник Владимир Рыков пропускал матч из-за перебора желтых карточек.

На 17-й минуте Комличенко забил гол, однако главный арбитр Василий Казарцев отменил взятие ворот из-за положения "вне игры" после консультации с арбитрами, отвечавшими за систему видеоассистента рефери (VAR). Нападающего это не остановило, и на 34-й минуте он замкнул передачу с левого фланга, открыв счет голам за бело-голубых. За исключением двух эпизодов с Комличенко, команды практически ничего не создали в первом тайме, показав скучный футбол.

Вторую половину встречи команды провели активнее. Великолепный момент после ошибки защитников на 61-й минуте имел полузащитник "Тамбова" Михаил Костюков, но его удар пришелся прямо во вратаря "Динамо" Антона Шунина. На 66-й минуте Комличенко мог оформить дубль, но нападающий пробил в нескольких сантиметрах от штанги с линии штрафной площади.

Заключительный отрезок встречи прошел при территориальном преимуществе хозяев, гости отметились лишь двумя ударами головой, ни один из которых не создал проблем Шунину. Судейский свисток зафиксировал победу "Динамо" с минимальным счетом.

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит20144237-946
2Краснодар20108235-2038
3Ростов20105535-2935
4ЦСКА20105527-1935
5Локомотив20105528-2435
6Арсенал2184925-2628
7Динамо2176817-2327
8Урал2067725-3225
9Уфа2067716-1925
10Спартак2074921-2125
11Оренбург2065924-2823
12Тамбов21641123-2722
13Ахмат2048814-2520
14Рубин2048811-2120
15Крылья Советов20541121-2619
16Сочи19361017-2715

 

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
Бокс
Чемпион ОИ по боксу Тищенко защитил интерконтинентальный титул WBO
В 10-раундовом поединке в Екатеринбурге россиянин выиграл у аргентинца Маркоса Антонио Аумады техническим нокаутом в третьем раунде
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС