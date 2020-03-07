Анфиса Резцова считает, что ее дочь Кристина психологически подавлена после ЧМ по биатлону

МОСКВА, 7 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российской биатлонистке Кристине Резцовой в психологическом плане непросто выступать после чемпионате мира, где ей не дали пробежать ни одной гонки. Об этом ТАСС рассказала мать спортсменки олимпийская чемпионка Анфиса Резцова.

В субботу российская команда заняла пятое место в эстафете на этапе Кубка мира в Нове-Место, 23-летняя Кристина Резцова впервые в карьере бежала заключительный этап гонки.

"Этот этап ответственный, а Кристина в психологическом плане сейчас подавлена. Как бы она ни старалась собраться на чемпионате Европы, осадок после чемпионата мира все равно остался. Она вида не подает, никого не обвиняет и не осуждает, но я знаю эту ситуацию, ее настроение и чувства. Ей надо выбросить эти мысли из головы, потому что все взаимосвязано, и это тоже отражается на ее ходе", - сказала Резцова.