Чемпион ОИ по боксу Тищенко защитил интерконтинентальный титул WBO

ТАСС, 7 марта. Олимпийский чемпион россиянин Евгений Тищенко защитил титул интерконтинентального чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 90,71 кг. В 10-раундовом поединке в Екатеринбурге он выиграл у аргентинца Маркоса Антонио Аумады техническим нокаутом в третьем раунде.

Россиянин во второй раз защитил пояс, который завоевал в июне 2019 года благодаря победе над Абрахамом Табулом из Ганы техническим нокаутом в первом раунде. В ноябре прошлого года Тищенко защитил пояс, победив казахстанца Ису Акбербаева техническим нокаутом в шестом раунде.

На счету 28-летнего Тищенко теперь семь побед (пять нокаутом) и ни одного поражения, он выступает на профессиональном ринге с августа 2018 года. В любительском боксе россиянин выступал в весе до 91 кг. Он является олимпийским чемпионом 2016 года, чемпионом мира (2015), двукратным чемпионом Европы (2015, 2017) и победителем Универсиады-2013.

33-летний Аумада потерпел девятое поражение при 21 победе (16 нокаутом). Он во второй раз выступил в России, до этого в 2017 году он проиграл в Воронеже Алексею Папину нокаутом в третьем раунде.

В другом бою россиянин Марк Урванов завоевал золотой пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весе до 57,15 кг, победив Акжола Сулайманбека уулу из Киргизии нокаутом в седьмом раунде. В послужном списке 23-летнего Урванова теперь 18 побед (10 нокаутом), 2 поражения, 1 ничья, 29-летнего Сулайманбека уулу - 15 побед (8 нокаутом), 1 поражение.