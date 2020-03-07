"Крымтеплица" выиграла у "ТСК-Таврии" в чемпионате Крыма по футболу

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 марта. /ТАСС/. Футбольный клуб "Крымтеплица" на своем поле со счетом 1:0 выиграл у команды "ТСК-Таврия" в матче 16-го тура чемпионата Крымского футбольного союза. Мяч забил Александр Ярковой (45-я минута).

Результаты остальных матчей тура: "Фаворит - ВД Кафа" -"Инкомспорт" - 0:0, "Океан" - "Евпатория" - 0:1, "Кызылташ" - "Севастополь" - 1:1.

В турнирной таблице лидирует "Евпатория", в активе которой 41 очко, далее следуют "ТСК-Таврия" (31), "Крымтеплица" (30), "Севастополь" (25), "Кызылташ" (25), "Фаворит - ВД Кафа" (11), "Инкомспорт" (9), "Океан" (8).

Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций, он был официально зарегистрирован в июле 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова.