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Футбол в России

Комличенко: ФК "Динамо" в чемпионате Чехии боролся бы за самые высокие места

Также нападающий отметил, что считает фантастическим расклад, при котором он сможет догнать лучших бомбардиров РПЛ
Николай Комличенко Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Николай Комличенко
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Динамо" мог бы претендовать на самые высокие места в чемпионате Чехии. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал нападающий бело-голубых Николай Комличенко, который перешел в столичный клуб зимой из чешской "Млады Болеслав".

В субботу Комличенко провел второй матч в составе "Динамо", став автором победного гола в ворота "Тамбова" (1:0) в матче 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Для 24-летнего игрока сборной России забитый мяч стал первым в составе бело-голубых. В первой части сезона в составе "Млады Болеслав" он провел 20 матчей во всех турнирах, забив 13 мячей и отдав шесть голевых передач.

"Российская лига сильнее чешской, больше мастеровитых игроков, давления на команду, больше стадионы, больше болельщиков, одно дело, три тысячи на матче "Млады Болеслав", а тут было 10 тысяч, - сказал Комличенко. - В чешском чемпионате "Динамо" боролось бы за самые высокие места. Тут защитники сильнее, мощнее, в "Спартаке" могу выделить Георгия Джикию, он капитан красно-белых и безоговорочный лидер в центре обороны сборной России. Одна-две игры, и ты уже должен вкатываться. У меня было четыре момента за все время и один гол, если так продолжится, то вопросы о моей адаптации не будут возникать".

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Также Комличенко отметил, что считает фантастическим расклад, при котором он сможет догнать лучших бомбардиров РПЛ - нападающих "Ростова" Элдора Шомуродова и "Зенита" Артема Дзюбу, на счету которых по 11 мячей. "Не ставлю какую-то цель насчет количества голов, просто хочется быть максимально результативным, приносить победы. У Элдора и Артема по 11 голов, если удастся их догнать, то это будет фантастическим результатом, хотя за полсезона это реально сделать. Если "Динамо" займет шестое место, то это будет еще лучше", - добавил он.

В 2019 году Комличенко дебютировал за сборную России. В трех матчах в составе национальной команды на его счету один гол. Тренерский штаб сборной во главе со Станиславом Черчесовым объявит состав на товарищеские матчи против команд Швеции и Молдавии (28 и 31 марта) 16 марта. "Я буду готовиться к игре с "Ахматом", а не думать о вызове в сборную", - подчеркнул Комличенко.

Связка с Раушем

Также нападающий отметил взаимодействие с партнером по команде в матче с "Тамбовом": "Было немного неловко после празднования гола, вроде порадовался, а гол отменили, несколько минут еще потом думал об этом моменте, старался забыть его. У Кости левая нога хороша, но он отдал пас с правой, первоклассную передачу выдал, тут надо было решать эпизод. Второй гол получился с долей везения, после него не сильно радовался, эмоции поутихли, ждал, что будут смотреть видеоповтор".

"Хотелось реабилитироваться после "Спартака" (которому "Динамо" проиграло со счетом 0:2 - прим. ТАСС), считаю, что нам это удалось, хотя мы подсели во втором тайме, будем работать. "Тамбов" играл плотно от обороны, очень цепкие защитники, в конце полезли вперед, было не опасно, но тревожно. Со всеми игроками у меня хорошее взаимопонимание, но вот сегодня с Костей Раушем была особенно выражена связка. Мне нравится проявлять себя в команде, я получаю удовольствие", - отметил нападающий.

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