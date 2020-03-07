Драчев: с Логиновым в составе российские биатлонисты победили бы в эстафете на Кубке мира

В субботу российская команда заняла четвертое место в эстафете, уступив в борьбе за бронзовую медаль на последних метрах дистанции. Последний этап бежал дебютант основной сборной Карим Халили. Вместе с ним Россию представляли Матвей Елисеев, Евгений Гараничев и Эдуард Латыпов.

МОСКВА, 7 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российские биатлонисты с Александром Логиновым в составе боролись бы за победу в эстафете на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место. Такое мнение ТАСС высказал глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

"Ребята - молодцы, и девчата тоже нормально сегодня отработали (женская сборная России ранее в пятницу заняла пятое место - прим. ТАСС), борьба была достойной. Конечно, есть над чем работать, но в целом гонки оставили приятное ощущение, они показали, что способны бороться за медали. Понятно, что соперничать с норвежцами сложно, но третье место всегда есть шанс зацепить", - сказал Драчев.

"К тому же, если бы Логинов сегодня побежал вместо Гараничева, то и норвежцев бы обыграли. Был бы Саша, был бы совсем другой расклад", - заметил он.

Олимпийский призер Сочи Гараничев слабо провел второй этап, уступив ходом практически всем соперникам.

"Сейчас трудно сказать, что с ним произошло, но, возможно, его время проходит. Как говорится, Акела промахнулся. Что с ним будет дальше? Время покажет, но у нас есть молодежь, будем ориентироваться на нее", - заметил глава СБР.