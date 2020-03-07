Тарасова: фигуристка Валиева была вне конкуренции на юниорском чемпионате мира

МОСКВА, 7 марта. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Российская фигуристка Камила Валиева показала блестящее выступление на юниорском чемпионате мира в Таллине, на этом турнире она была вне конкуренции. Такое мнение ТАСС высказала российский тренер Татьяна Тарасова.

13-летняя Валиева, для которой нынешний чемпионат мира стал дебютным в карьере, завоевала золотую медаль, установив юниорские мировые рекорды в произвольной программе (152,38) и по сумме баллов (227,30). Второе место заняла россиянка Дарья Усачева (207,74). Третьей стала американка Алиса Лью (204,83).

"Вне всякой конкуренции Валиева, занявшая первое место, и Усачева, - сказала Тарасова. - Все по-честному. И прекрасная была американка, которая владеет акселем в три с половиной оборота и четверным лутцем, но не удалось ей сделать его. Восемь-девять девочек катались выдающимся образом, особое внимание нужно обратить на кореянок, они сделали огромный шаг вперед".

В мужском одиночном катании золотую медаль завоевал российский фигурист Андрей Мозалев. "Мозалев - борец, очень интересный, сильный мальчик, - отметила Тарасова. - С контрольных прокатов, которые были в Новогорске, он прибавил так, что его нельзя узнать. Он надежный парень, поздравляем его и его тренеров. На таких мальчишках земля русская держится".