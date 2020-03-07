Фазель: IIHF может перенести женский чемпионат мира в Уфе с 2021 на 2023 год

Ранее Фазель сообщил ТАСС, что IIHF приняла решение отменить все женские международные соревнования, включая женский чемпионат мира 2020 года в Канаде, из-за коронавируса.

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Женский чемпионат мира по хоккею, который запланирован на 2021 год в Уфе, может быть перенесен на два года. Об этом ТАСС сообщил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

"Мы думали, чтобы провести отмененные турниры в Галифаксе в следующем году, но это подвинет чемпионат в Уфе на 2023 год. Но это все будет обсуждаться на конгрессе", - сказал Фазель.

IIHF на конгрессе организации в этом году должна была официально утвердить Уфу в качестве места проведения международного первенства среди женщин 2021 года. В годы Олимпийских игр чемпионат мира не проводится, ближайшие зимние Игры пройдут в Пекине в 2022 году. На последнем чемпионате мира, который прошел в 2019 году, женская сборная России заняла четвертое место.

Также на совете организации будет обсуждаться возможность отмены юниорского чемпионата мира, запланированного с 16 по 26 апреля в США.