Фазель: IIHF может перенести женский чемпионат мира в Уфе с 2021 на 2023 год

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Женский чемпионат мира по хоккею, который запланирован на 2021 год в Уфе, может быть перенесен на два года. Об этом ТАСС сообщил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.
Ранее Фазель сообщил ТАСС, что IIHF приняла решение отменить все женские международные соревнования, включая женский чемпионат мира 2020 года в Канаде, из-за коронавируса.
"Мы думали, чтобы провести отмененные турниры в Галифаксе в следующем году, но это подвинет чемпионат в Уфе на 2023 год. Но это все будет обсуждаться на конгрессе", - сказал Фазель.
IIHF на конгрессе организации в этом году должна была официально утвердить Уфу в качестве места проведения международного первенства среди женщин 2021 года. В годы Олимпийских игр чемпионат мира не проводится, ближайшие зимние Игры пройдут в Пекине в 2022 году. На последнем чемпионате мира, который прошел в 2019 году, женская сборная России заняла четвертое место.
Также на совете организации будет обсуждаться возможность отмены юниорского чемпионата мира, запланированного с 16 по 26 апреля в США.