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Летние паралимпийские виды спорта

Умер чемпион Паралимпийских игр легкоатлет Евгений Кегелев

Спортсмен скончался на 34-м году жизни
Евгений Кегелев Владимир Гердо/ТАС
Описание
Евгений Кегелев
© Владимир Гердо/ТАС

ТАСС, 7 марта. Победитель Паралимпиады 2012 года по легкой атлетике спорта слепых Евгений Кегелев умер на 34-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета России (ПКР).

"Паралимпийский комитет России с прискорбием сообщает о безвременной кончине чемпиона Паралимпийских игр по легкой атлетике спорта слепых Евгения Кегелева. Паралимпийский комитет России выражает соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам спортсмена", - говорится в заявлении пресс-службы ПКР.

Кегелев стал победителем Паралимпийских игр в эстафете 4 по 100 м. Он входил в состав сборной России до 2019 года. Спортсмен награжден орденом Дружбы за вклад в развитие паралимпийского движения.

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Летние паралимпийские виды спорта
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