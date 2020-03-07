Умер чемпион Паралимпийских игр легкоатлет Евгений Кегелев

ТАСС, 7 марта. Победитель Паралимпиады 2012 года по легкой атлетике спорта слепых Евгений Кегелев умер на 34-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета России (ПКР).

"Паралимпийский комитет России с прискорбием сообщает о безвременной кончине чемпиона Паралимпийских игр по легкой атлетике спорта слепых Евгения Кегелева. Паралимпийский комитет России выражает соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам спортсмена", - говорится в заявлении пресс-службы ПКР.

Кегелев стал победителем Паралимпийских игр в эстафете 4 по 100 м. Он входил в состав сборной России до 2019 года. Спортсмен награжден орденом Дружбы за вклад в развитие паралимпийского движения.