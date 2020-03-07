Дортмундская "Боруссия" победила "Боруссию" из Мёнхенгладбаха в чемпионате Германии

ТАСС, 7 марта. Дортмундская "Боруссия" в гостях со счетом 2:1 победила "Боруссию" из Мёнхенгладбаха в матче 25-го тура чемпионата Германии по футболу.

В составе хозяев гол на счету Ларса Штиндля (50-я минута). У гостей забили Торган Азар (8) и Ашраф Хакими (71).

Победа позволила "Боруссии" выйти на вторую строчку таблицы чемпионата Германии, набрав в 25 матчах 51 очко. Лидирует с 52 баллами "Бавария", которая сыграет 8 марта в 25-м туре дома против "Аугсбурга". "Боруссия" (Мёнхенгладбах) идет пятой, набрав в 24 матчах 46 очков.

Результаты других матчей игрового дня: