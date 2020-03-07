{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Германии

Дортмундская "Боруссия" победила "Боруссию" из Мёнхенгладбаха в чемпионате Германии

Встреча завершилась со счетом 2:1

ТАСС, 7 марта. Дортмундская "Боруссия" в гостях со счетом 2:1 победила "Боруссию" из Мёнхенгладбаха в матче 25-го тура чемпионата Германии по футболу.

В составе хозяев гол на счету Ларса Штиндля (50-я минута). У гостей забили Торган Азар (8) и Ашраф Хакими (71).

Победа позволила "Боруссии" выйти на вторую строчку таблицы чемпионата Германии, набрав в 25 матчах 51 очко. Лидирует с 52 баллами "Бавария", которая сыграет 8 марта в 25-м туре дома против "Аугсбурга". "Боруссия" (Мёнхенгладбах) идет пятой, набрав в 24 матчах 46 очков.

Результаты других матчей игрового дня:

  • "Байер" - "Айнтрахт" - 4:0;
  • "Вольфсбург" - Лейпциг" - 0:0;
  • "Герта" - "Вердер" - 2:2;
  • "Фрайбург" - "Унион" - 3:1;
  • "Шальке" - "Хоффенхайм" - 1:1.
Реклама на ТАСС
Мировой футбол
Парагвайский суд оставил Роналдиньо под стражей
Он может провести под арестом до 6 месяцев, которые отводятся на расследование правонарушения против государственных интересов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС