Программа 21-го тура чемпионата России по футболу продолжится тремя матчами

ТАСС, 8 марта. Три матча в воскресенье продолжат программу 21-го тура чемпионата России по футболу. В этот день в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) состоятся встречи "Рубин" - "Крылья Советов", "Сочи" - "Урал" и "Локомотив" - "Ахмат".

В 14:00 мск в Казани начнется встреча между занимающим 13-е место в турнирной таблице местным "Рубином" и располагающимися на 15-й строчке самарскими "Крыльями Советов". Для бывшего главного тренера сборной России Леонида Слуцкого, который возглавил команду из столицы Татарстана в декабре 2019 года, предстоящая игра станет не только домашним дебютом в новом клубе, но еще и первой встречей со своей бывшей командой на посту главного тренера "Рубина". В Самаре специалист работал с 2007 по 2009 год, после чего возглавил ЦСКА, вместе с которым завоевал семь трофеев, включая три титула чемпиона России.

Хозяева поля не смогут рассчитывать на травмированного защитника Силвие Бегича, а также на полузащитников Александра Ташаева и Дмитрия Тарасова. Кроме того, под вопросом участие во встрече игроков обороны Владимира Граната и Константина Плиева, а также форварда Евгения Маркова. Список потерь у гостей меньше - травма не позволит сыграть в Казани нападающему Максиму Канунникову, из-за дисквалификации игру пропустит полузащитник Срджан Мияйлович. Также неизвестно, смогут ли сыграть защитники Дмитрий Комбаров и Владимир Полуяхтов.