Программа 21-го тура чемпионата России по футболу продолжится тремя матчами

ТАСС, 8 марта. Три матча в воскресенье продолжат программу 21-го тура чемпионата России по футболу. В этот день в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) состоятся встречи "Рубин" - "Крылья Советов", "Сочи" - "Урал" и "Локомотив" - "Ахмат".
В 14:00 мск в Казани начнется встреча между занимающим 13-е место в турнирной таблице местным "Рубином" и располагающимися на 15-й строчке самарскими "Крыльями Советов". Для бывшего главного тренера сборной России Леонида Слуцкого, который возглавил команду из столицы Татарстана в декабре 2019 года, предстоящая игра станет не только домашним дебютом в новом клубе, но еще и первой встречей со своей бывшей командой на посту главного тренера "Рубина". В Самаре специалист работал с 2007 по 2009 год, после чего возглавил ЦСКА, вместе с которым завоевал семь трофеев, включая три титула чемпиона России.
Хозяева поля не смогут рассчитывать на травмированного защитника Силвие Бегича, а также на полузащитников Александра Ташаева и Дмитрия Тарасова. Кроме того, под вопросом участие во встрече игроков обороны Владимира Граната и Константина Плиева, а также форварда Евгения Маркова. Список потерь у гостей меньше - травма не позволит сыграть в Казани нападающему Максиму Канунникову, из-за дисквалификации игру пропустит полузащитник Срджан Мияйлович. Также неизвестно, смогут ли сыграть защитники Дмитрий Комбаров и Владимир Полуяхтов.
В 16:30 начнется игра между идущим на 16-м месте "Сочи" и екатеринбургским "Уралом", который занимает восьмую позицию. Гости готовились к предстоящей игре в Сочи с 5 марта, поскольку запланированный на 4 марта матч 1/4 финала Олимп - Кубка России против "Шинника" был перенесен из-за неготовности поля в Ярославле. В игре против екатеринбуржцев может состояться дебют за "Сочи" чемпиона мира 2018 года в составе сборной Франции защитника Адиля Рами, это произойдет, если форма звездного новичка устроит тренерский штаб во главе с Владимиром Федотовым. Что касается "Урала", Дмитрий Парфенов не сможет рассчитывать на атакующего полузащитника Отмана Эль-Кабира.
Заключительный матч игрового дня начнется в 19:00 в Москве на "РЖД-Арене". Встреча между столичным "Локомотивом" и грозненским "Ахматом" примечательна тем, что в Международный женский день впервые в истории чемпионата России резервным арбитром на матче высшего дивизиона чемпионата страны станет ведущая женщина-арбитр страны Анастасия Пустовойтова. В мае прошлого года она обслуживала финал женской Лиги чемпионов, летом работала на матче за третье место женского чемпионата мира, а в сентябре была включена в список судей на матчи Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).
Занимающий пятое место "Локомотив" на старте второй части сезона не может рассчитывать на продолжающих восстанавливаться от травм трех игроков группы атаки - Антона Миранчука, Луку Джорджевича и Джефферсона Фарфана. Также встречу могут пропустить не до конца восстановившиеся защитники Михаил Лысов и Ведран Чорлука. В составе идущего 14-м "Ахмата" из-за дисквалификации не сыграют полузащитники Одисе Роши и Бернард Бериша, из-за повреждения встречу пропускает опорный хавбек Антон Швец.