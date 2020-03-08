Танцы минус. Российские фигуристы завоевали три золота из четырех на юниорском ЧМ

ТАСС, 8 марта. Сборная России завоевала на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию восемь медалей (три золотые, две серебряные и три бронзовые) из 12 возможных. Лишь в танцах победу одержал американский дуэт. На счету сборной США еще одна бронза, по серебряной медали завоевали команды Грузии и Японии. Сборная России завоевала на турнире восемь медалей (три золотые, две серебряные и три бронзовые) из 12 возможных. Оставшиеся награды разделили три команды: в активе сборной США золотая и бронзовая медали, грузины и японцы завоевали по серебряной награде.

Российская команда ехала в Таллин в качестве безоговорочного фаворита, в каждой дисциплине наши фигуристы были либо основными претендентами на победу, либо кандидатами в борьбе за медали. С таким составом первое место в общекомандном зачете было предопределено заранее. "Поздравляю всех тренеров, спортсменов, федерацию фигурного катания с выдающимися успехами в юниорском спорте, - сказала ТАСС известный российский тренер Татьяна Тарасова. - Они такие результаты подарили нам к 8 Марта. Во всех видах и золотые, и серебряные, и бронзовые медали. Можно было бы лучше, да, как говорится, некуда". Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков положительно оценил выступление сборной на турнире. "Очень успешное выступление, восемь медалей, весь пьедестал у пар и очень дорогостоящая золотая медаль в мужском одиночном катании, в последнее время это не самый наш сильный вид, но тем не менее удалось завоевать две награды, одна из которых - золотая, - сказал он ТАСС. - Ну и, конечно, шикарный восклицательный знак поставили наши девчонки, просто выдающееся выступление всех, и в особенности Камилы Валиевой и Даши Усачевой. Поздравляем всех спортсменов, ставших призерами этого чемпионата, и их тренеров". Российские пары всех сильнее Наибольший вклад в командный успех внесли пары, никакой сенсации в этом нет. Российское парное катание находится на подъеме, и если на взрослом уровне конкуренция все еще остается высокой, то на юниорском сборная России доминирует третий год подряд.

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В Таллине Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, Ксения Ахантьева и Валерий Колесов, а также Юлия Артемьева и Михаил Назарычев заняли весь пьедестал, оставив ближайших конкурентов, немцев Аннику Хокке и Роберта Кункеля, в четырех баллах от третьего места. О вершине же всем остальным фигуристам приходится только мечтать. В Таллине Панфилова и Рылов опередили Хокке и Кункеля почти на 30 баллов. После окончания соревнований Панфилова и Рылов объявили, что со следующего сезона переходят на взрослый уровень, фигуристы объяснили свое решение чисто практическими соображениями, по юниорам они выиграли все возможные турниры, так что оставаться еще на год не имеет смысла. Высочайшее качество парных элементов и превосходное взаимодействие помогут им в конкуренции на более высоком уровне. Вопросы вызывает лишь отсутствие в их арсенале параллельного тройного прыжка, что непозволительно для взрослых пар с большими амбициями. Впрочем, Панфилова и Рылов заявили, что элемент обязательно появится, просто на данный момент неизвестно, каким именно он будет. Сенсационный Мозалев Что же до сенсаций, то они все-таки присутствовали. Самая яркая из них случилась после произвольной программы у мужчин. Российские одиночники ехали в Эстонию за медалями, но в очереди за золотом они точно не были первыми. Слишком уж красиво на бумаге смотрелись технические заявки японцев Суня Сато и Юмы Кагиямы, итальянца Даниэля Грассля и канадца Стивена Гоголева.

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Кроме того, за несколько дней перед вылетом в Эстонию с турнира снялся один из лидеров сборной Даниил Самсонов, что фактически лишило сборную России пространства для маневра. Ответственность за результат легла на плечи Петра Гуменника и Андрея Мозалева, который в нынешнем сезоне выступает стабильнее Самсонова. После короткой программы Мозалев шел вторым, совсем немного уступая Кагияме, Гуменник же из-за грубой ошибки на тройном акселе откатился на девятую позицию. Обычно такой результат становится приговором, и за медали фигурист побороться уже не имеет никаких шансов. Кроме того, и Гуменник, и Мозалев технически серьезно проигрывали всем фаворитам, так что прогнозы перед произвольной программой были не самые радужные. Однако на церемонии награждения Мозалев стоял на вершине пьедестала, а Гуменник не скрывал радости от завоеванной бронзы. Обоим фигуристам удалось исполнить произвольные программы на очень хорошем уровне (пара ошибок Гуменника не в счет), при этом абсолютно все фавориты выступили в Таллине значительно ниже своих возможностей. Тарасова в разговоре с ТАСС не скупилась на комплименты победителю. "Мозалев - борец, очень интересный, сильный мальчик, - отметила она. - С контрольных прокатов, которые были в Новогорске, он прибавил так, что его нельзя узнать. Он надежный парень, поздравляем его и его тренеров. На таких мальчишках земля русская держится". Знакомые все лица Еще одной дисциплиной, где сборная России не являлась стопроцентным претендентом на золото, были танцы на льду. К сожалению, здесь прогноз, который давали многие специалисты перед стартом турнира, сбылся. Чемпионами мира среди юниоров стали американцы Эйвонли Нгуен и Вадим Колесник, вторыми - Мария Казакова и Георгий Ревия, представляющие Грузию и ранее выступавшие за Россию, третьими - россияне Елизавета Шанаева и Девид Нарижный.

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Шанаева и Нарижный в нынешнем сезоне дебютировали на международном уровне и сходу начали демонстрировать прекрасные результаты. Их оценки чрезвычайно высоки уже сейчас и в будущем наверняка будут расти еще, нет никаких сомнений, что титулы к этому дуэту еще придут. По запланированному сценарию прошел турнир в женском одиночном катании. После короткой программы лидерство захватила россиянка Камила Валиева. За свой прокат она набрала 74,92 балла, что является лучшим результатом юниорских чемпионатов мира в короткой программе. Другая российская фигуристка Дарья Усачева шла третьей, Майя Хромых - пятой. Основная конкурентка россиянок, двукратная чемпионка США среди взрослых Алиса Лью, даже со сложнейшим каскадом из тройного акселя и тройного тулупа не смогла подняться выше четвертого места. На второй позиции шла южнокореянка Ли Хэ Ин, которая, забегая вперед, вообще стала открытием нынешнего турнира. Перед произвольной программой все лидеры попали в заключительную разминку, однако и до них выступали интересные для российского зрителя спортсменки. В составе различных сборных на турнир приехало много бывших представительниц России: Екатерина Куракова (Польша), Екатерина Рябова (Азербайджан) и Анастасия Шаботова (Украина), которая во время прямого эфира в соцсети бездоказательно обвинила учениц группы Этери Тутберидзе в употреблении "правильного допинга", и даже последовавших от нее после этого извинений оказалось недостаточно, чтобы очистить ее репутацию. Турнир в Таллине стал для Шаботовой первым на международном уровне. Сложно сказать, удачным ли вышел дебют. В произвольной программе она попыталась исполнить тройной аксель (он завершился падением), после чего, казалось бы, смогла собраться с силами. Однако в середине проката фигуристка окончательно "рассыпалась" и заняла в итоге по сумме двух прокатов 20-е место. Валиева победила Лью и заочно Трусову Перед выходом на лед российских фигуристок со своей произвольной программой выступила Лью. Надо признать, прокат американской спортсменки точно был одним из лучших. Она значительно прибавила в технике катания и артистизме, а впечатления от сложнейшей технической заявки не испортило даже падение на четверном лутце. Суммарно она показала третий результат.

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