"Сельта" сыграла вничью с "Хетафе". Смолов получил предупреждение после ухода с поля

ТАСС, 8 марта. "Сельта" сыграла вничью со счетом 0:0 с "Хетафе" в гостевом матче 27-го тура чемпионата Испании по футболу.

На 82-й минуте полузащитник "Хетафе" Мауро Арамбарри получил второе предупреждение и был удален с поля.

Смолов вышел в основном составе и был заменен на 70-й минуте встречи. Спустя пять минут он и главный тренер гостей Оскар Гарсия получили желтые карточки за неспортивное поведение.

30-летний Смолов сыграл в шести встречах за испанский клуб и не провел ни одного полного матча. "Сельта" не проигрывает на протяжении пяти последних матчей (две победы, три ничьи).

"Сельта" с 26 очками в 27 матчах располагается на 17-м месте в турнирной таблице чемпионата. "Хетафе" занимает четвертую строчку, набрав 46 очков.

В следующем туре "Сельта" 14 марта примет "Вильярреал". "Хетафе" 15 марта встретится в гостях с "Гранадой". Кроме этого, 12 марта подопечные Хосе Бордаласа на выезде сыграют в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с итальянским "Интером". Из-за коронавируса встреча пройдет при пустых трибунах.