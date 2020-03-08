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Распространение коронавируса нового типа

Этап Гран-при по художественной гимнастике в Испании перенесен из-за коронавируса

Соревнования должны были пройти в Марбелье с 13 по 15 марта

ТАСС, 8 марта. Этап серии Гран-при по художественной гимнастике в испанской Марбелье перенесен после отказа сборных России, Болгарии и Грузии принимать в нем участие из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гимнастики Андалусии.

Соревнования должны были пройти с 13 по 15 марта.

Новая дата проведения соревнований не называется. Также отмечается, что оргкомитет гарантирует Марбелье проведение этапа в 2020 году.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии.

Всего же случаи заражения были выявлены более чем в девяти десятках стран, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3 тыс. летальных исходов, выздоровели почти 55,5 тыс. человек, число случаев заражения сохраняется у отметки в 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших превысило 21 тыс., более 400 человек умерли.

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Распространение коронавируса нового типа
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