Коронавирус против мирового хоккея. IIHF отменила женский чемпионат мира

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Международная федерация хоккея (IIHF) объявила об отмене женского чемпионата мира, который должен был пройти с 31 марта по 10 апреля в Канаде. Это первое крупное международное хоккейное соревнование, которое федерация отменила из-за коронавируса.
Турнир должен был пройти в двух канадских городах - Галифаксе и Труро. Галифакс 12 лет назад принимал игры мужского чемпионата мира, победного для сборной России. Свой титул в Канаде готовилась защищать сборная США, которая выиграла последние пять турниров.
Сообщения об отмене чемпионата мира в Канаде в субботу начали поступать от местных СМИ. Информацию затем подтвердил в разговоре с ТАСС президент IIHF Рене Фазель.
"У нас были обсуждения с Федерацией хоккея Канады. Там должна была выступать сборная Японии, и мы решили, что слишком рискованно проводить этот турнир, поэтому приняли решение о его отмене. Мы обсуждали, можем ли мы провести его в следующем году, но пока конкретных решений нет", - сказал Фазель.
ЧМ в Уфе могут перенести на 2023 год
В Канаде зафиксировано 54 случая заражения коронавирусом. Первый был выявлен в конце января в провинции Британская Колумбия у 40-летнего мужчины, который приехал домой из китайского города Ухань, где в конце декабря 2019 года и произошла вспышка вируса, переросшая затем в эпидемию. Галифакс и Труро находятся в Новой Шотландии, где зараженных пока не выявлено, случаи заражения зафиксированы в канадских провинциях Онтарио, Альберта, Квебек.
Как позже сообщила пресс-служба IIHF, решение об отмене турнира было принято по итогам внеочередного заседания совета организации. IIHF также объявила об отмене чемпионата мира среди команд второго по силе дивизиона, который был запланирован на 12-18 апреля во французском Анжере.
С большой долей вероятности IIHF перенесет соревнования в Канаде на следующий год. При этом чемпионат мира 2021 года должен состояться в Уфе. "Мы думали, чтобы провести отмененные турниры в Галифаксе в следующем году, но это подвинет чемпионат в Уфе на 2023 год. Это все будет обсуждаться на конгрессе", - сказал Фазель ТАСС.
Президент IIHF сообщил пресс-службе федерации, что отмена женских хоккейных соревнований повлияет на расписание квалификационных турниров к Олимпиаде 2022 года в Пекине. "Комитет соревнований IIHF рассмотрит то, как повлияла на ситуацию отмена соревнований, и вынесет свои рекомендации совету", - приводит пресс-служба слова Фазеля.
Сборная России в последний раз завоевывала медали на чемпионате мира четыре года назад. За всю историю выступлений на турнире россиянки выиграли три бронзовые награды. Будет ли национальная команда теперь проводить сбор по окончании плей-офф Женской хоккейной лиги, который близится к завершению, пока непонятно.
"Жизнь не останавливается, все равно они [хоккеистки] будут готовиться к любому другому соревнованию. Ведь спортсмены должны постоянно тренироваться", - сказал ТАСС президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
Под вопросом юниорский и мужской ЧМ
Эпидемия ощутимо бьет по турнирам, проводимым IIHF. Ранее федерация была вынуждена отменить чемпионаты мира в низших дивизионах, запланированные на март. Были отменены соревнования среди мужских юниорских команд в Таллине, Софии, Стамбуле, Кокельшойере (Люксембург), а также женские первенства в польском Катовице и испанской Хаке.
Женский чемпионат мира в Канаде стал первым по-настоящему крупным хоккейным турниром, отмененным из-за коронавируса. В этой связи под вопросом оказывается проведение апрельских соревнований, в частности юниорского чемпионата мира в США.
Юниорское первенство мира должно пройти с 16 по 26 апреля в Плимуте и Энн-Арборе, решение относительно его проведения примут на заседании совета IIHF 16-18 марта.
Что касается взрослого мужского чемпионата мира, который должен пройти в Швейцарии с 8 по 24 мая, ожидается, что решение будет принято в середине апреля, чуть ли не за две недели до его начала.
Фазель уже сказал, что турнир точно не пройдет при пустых трибунах. IIHF будет вынуждена считаться с решением швейцарских властей относительно запрета на проведение массовых мероприятий. Текущий запрет действует до 15 марта, и нет сомнений, что он будет продлен.
Если Швейцария посчитает невозможным проведение чемпионата мира на своей территории, на турнир может претендовать Сочи. Предварительные переговоры о переносе соревнований Фазель уже провел с ФХР. В российском городе функционируют две современные ледовые арены, необходимые для проведения чемпионата мира.