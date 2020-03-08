Коронавирус против мирового хоккея. IIHF отменила женский чемпионат мира

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Международная федерация хоккея (IIHF) объявила об отмене женского чемпионата мира, который должен был пройти с 31 марта по 10 апреля в Канаде. Это первое крупное международное хоккейное соревнование, которое федерация отменила из-за коронавируса.

Турнир должен был пройти в двух канадских городах - Галифаксе и Труро. Галифакс 12 лет назад принимал игры мужского чемпионата мира, победного для сборной России. Свой титул в Канаде готовилась защищать сборная США, которая выиграла последние пять турниров.

Сообщения об отмене чемпионата мира в Канаде в субботу начали поступать от местных СМИ. Информацию затем подтвердил в разговоре с ТАСС президент IIHF Рене Фазель.

"У нас были обсуждения с Федерацией хоккея Канады. Там должна была выступать сборная Японии, и мы решили, что слишком рискованно проводить этот турнир, поэтому приняли решение о его отмене. Мы обсуждали, можем ли мы провести его в следующем году, но пока конкретных решений нет", - сказал Фазель.

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В Канаде зафиксировано 54 случая заражения коронавирусом. Первый был выявлен в конце января в провинции Британская Колумбия у 40-летнего мужчины, который приехал домой из китайского города Ухань, где в конце декабря 2019 года и произошла вспышка вируса, переросшая затем в эпидемию. Галифакс и Труро находятся в Новой Шотландии, где зараженных пока не выявлено, случаи заражения зафиксированы в канадских провинциях Онтарио, Альберта, Квебек.

Как позже сообщила пресс-служба IIHF, решение об отмене турнира было принято по итогам внеочередного заседания совета организации. IIHF также объявила об отмене чемпионата мира среди команд второго по силе дивизиона, который был запланирован на 12-18 апреля во французском Анжере.