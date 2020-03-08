{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Два очка Сергачева и шайба Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Бостон" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 5:3
Михаил Сергачев AP Photo/David Zalubowski
Описание
Михаил Сергачев
© AP Photo/David Zalubowski

ТАСС, 8 марта. "Тампа-Бэй" в гостях обыграла "Бостон" со счетом 5:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Энтони Чирелли (6-я минута), Михаил Сергачев (7), Седрик Пакетт (27), Алекс Киллорн (42) и Никита Кучеров (59). У проигравших отличились Чарли Макэвой (35), Шон Курали (39) и Давид Пастрняк (47), который забросил свою 48-ю шайбу в сезоне и возглавил гонку снайперов, обойдя форварда "Вашингтона" Александра Овечкина. Чирелли и Сергачев отметились голами в меньшинстве, россиянин также сделал результативную передачу в эпизоде с шайбой Киллорна, теперь на его счету 34 очка в текущем регулярном чемпионате (10 шайб + 24 голевые передачи). Кучеров набрал 83-е очко (33+50) в сезоне.

"Тампа" занимает вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 91 очко в 68 встречах. "Бостон" лидирует с 98 очками в 69 матчах. В следующем матче "Тампа" 9 марта в гостях сыграет с "Детройтом", "Бостон" 11 марта на выезде встретится с "Филадельфией".

В другой встрече игрового дня "Флорида" дома обыграла "Монреаль" со счетом 4:1. "Оттава" на выезде в овертайме оказалась сильнее "Сан-Хосе" (2:1). В составе хозяев дебютировал российский защитник Николай Кныжов. 21-летний хоккеист в своем первом матче в НХЛ провел на площадке 11 минут 48 секунд и заработал две штрафные минуты.

Реклама на ТАСС
НХЛ
Два очка Бучневича не спасли "Нью-Йорк" Рейнджерс" от поражения в матче НХЛ с "Нью-Джерси"
Встреча завершилась со счетом 6:4
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС