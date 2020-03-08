Два очка Сергачева и шайба Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Бостон" в матче НХЛ

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Энтони Чирелли (6-я минута), Михаил Сергачев (7), Седрик Пакетт (27), Алекс Киллорн (42) и Никита Кучеров (59). У проигравших отличились Чарли Макэвой (35), Шон Курали (39) и Давид Пастрняк (47), который забросил свою 48-ю шайбу в сезоне и возглавил гонку снайперов, обойдя форварда "Вашингтона" Александра Овечкина. Чирелли и Сергачев отметились голами в меньшинстве, россиянин также сделал результативную передачу в эпизоде с шайбой Киллорна, теперь на его счету 34 очка в текущем регулярном чемпионате (10 шайб + 24 голевые передачи). Кучеров набрал 83-е очко (33+50) в сезоне.

"Тампа" занимает вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 91 очко в 68 встречах. "Бостон" лидирует с 98 очками в 69 матчах. В следующем матче "Тампа" 9 марта в гостях сыграет с "Детройтом", "Бостон" 11 марта на выезде встретится с "Филадельфией".

В другой встрече игрового дня "Флорида" дома обыграла "Монреаль" со счетом 4:1. "Оттава" на выезде в овертайме оказалась сильнее "Сан-Хосе" (2:1). В составе хозяев дебютировал российский защитник Николай Кныжов. 21-летний хоккеист в своем первом матче в НХЛ провел на площадке 11 минут 48 секунд и заработал две штрафные минуты.