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Распространение коронавируса нового типа

Турнир на кубок императора Японии по сумо из-за коронавируса впервые проходит без зрителей

Соревнование будет прервано, если кто-либо из спортсменов заболеет коронавирусом
Описание
© EPA-EFE/FRANCK ROBICHON

ТОКИО, 8 марта. /ТАСС/. Весенний турнир по сумо на кубок императора Японии стартовал в воскресенье в Осаке. Из-за угрозы распространения коронавируса турнир впервые проходит без зрителей.

Несмотря на отсутствие зрителей, японское общественное телевидение, как и всегда, ведет трансляции поединков в прямом эфире. В Федерации сумо Японии подчеркнули, что если кто-либо из спортсменов заболеет коронавирусом, то весенний турнир будет сразу же прерван. Соревнования, которое неизменно вызывает огромный интерес у местных жителей, продлится с 8 по 22 марта.

Сумо является очень популярным видом спорта в Японии, на турниры собираются тысячи зрителей. Особый ажиотаж вызывают воскресные схватки двух ёкодзун (высший ранг борца сумо) в заключительный день турнира.

На данный момент число заразившихся коронавирусом в Японии превысило 1150 человек, 14 умерли. Среди зараженных большинство (696 человек) приходится на пассажиров и членов команды круизного лайнера Diamond Princess ("Даймонд принсесс").

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в девяти десятках стран, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3 тыс. летальных исходов, выздоровели почти 55,5 тыс. человек, число случаев заражения сохраняется у отметки в 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших превысило 21 тыс., более 400 человек умерли.

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Распространение коронавируса нового типа
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