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ММА

Нигерийский боец ММА Адесанья победил кубинца Ромеро на турнире UFC 248

Судьи единогласно отдали победу Адесанье - 48:47, 48:47, 49:46

ТАСС, 8 марта. Нигерийский боец смешанного стиля (ММА) Исраэль Адесанья защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе, победив Йоэля Ромеро из Кубы. Бой прошел в рамках турнира UFC 248 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Судьи единогласно отдали победу Адесанье - 48:47, 48:47, 49:46.

В активе 30-летнего нигирийца 19 побед в смешанных единоборствах и ни одного поражения. Адесанья стал обладателем титула UFC в среднем весе 6 октября 2019 года, победив австралийца Роберта Уиттакера.

В активе 42-летнего Ромеро 13 побед и пять поражений. Он является серебряным призером Олимпийских игр 2000 года по вольной борьбе в весовой категории до 85 кг, а также чемпионом мира 1999 года.

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ММА
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