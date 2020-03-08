FIS примет решение о проведении юниорского ЧМ-2021 по фристайлу в Красноярске осенью

КРАСНОЯРСК, 8 марта. /ТАСС/. Решение о проведении чемпионата мира 2021 года по фристайлу среди юниоров в Красноярске будет приниматься на конференции Международной федерации лыжного спорта (FIS) осенью 2020 года. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации фристайла России Алексей Курашов.

"Этот вопрос будет решаться на осенней конференции FIS в Цюрихе в 2020 году", - сказал Курашов. По его словам, сейчас оформляются документы.

Соревнования планируется провести на горнолыжном кластере "Сопка", построенном специально к Всемирной зимней Универсиаде - 2019, которая прошла в Красноярске.

Кластер "Сопка" - комплекс спортивных сооружений, состоящий из семи объектов и предназначенный для соревнований по сноуборду и фристайлу. В 2020 году объект планируется передать из региональной в федеральную собственность.

Чемпионат мира по фристайлу среди юниоров проходил в России однажды - в 2006 году на курорте "Красное озеро" в Ленинградской области.