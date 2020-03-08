СМИ: футболист мадридского "Реала" Йович может стать игроком "Наполи"

ТАСС, 8 марта. Сербский футболист мадридского "Реала" Лука Йович может перейти в итальянский "Наполи". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на испанское издание AS.

По информации издания, представители итальянского клуба уже контактировали с Йовичем, при этом "Реал" не намерен продавать 22-летнего нападающего, но готов рассмотреть возможность аренды.

Йович перешел в мадридский клуб из франкфуртского "Айнтрахта" в июле 2019 года, сумма трансфера составила €60 млн. Контракт серба рассчитан до лета 2025 года. В нынешнем сезоне он провел 24 игры в составе "Реала", в которых забил два мяча и отдал две голевые передачи.

Помимо "Айнтрахта", Йович выступал за португальскую "Бенфику" и сербскую "Црвену Звезду". В составе клуба из Белграда он стал чемпионом Сербии (сезон-2013/14), вместе с "Айнтрахтом" он выиграл Кубок Германии (2017/18), а в составе "Реала" стал обладателем Суперкубка Испании (2019/20). За сборную Сербии Йович сыграл в семи матчах, забив два мяча.

"Реал" занимает второе место в чемпионате Испании, набрав после 26 игр 56 очков. "Наполи" находится на шестой позиции в чемпионате Италии - 39 очков после 26 матчей.