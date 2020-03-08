Резцова предложила Польховского на пост тренера женской сборной России по биатлону

МОСКВА, 8 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова предложила назначить на пост старшего тренера женской сборной России Валерия Польховского и сохранить в команде Виталия Норицына, который сейчас занимает эту должность. Об этом она рассказала ТАСС.

Во время чемпионата мира по биатлону в Антхольце, который прошел во второй половине февраля, президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сообщил, что Норицын по окончании сезона покинет пост старшего тренера женской команды, поскольку работавшие с ним в этом сезоне биатлонистки выступают неудачно.

"Да не только Норицын в этом виноват, там вся система нарушена. Норицын - спокойный малый, никуда не лезет, ни с кем не конфликтует, - сказала Резцова. - Может, не особо опытный, но тогда рядом с ним должны быть старейшины. Видно же, что у девчонок нет никакой стабильности в ходе, если даже справляемся со стрельбой, то ходом все равно проигрываем достаточно много".

"Но Норицына убирать не надо. Я бы предложила кандидатуру Польховского [на пост старшего тренера], под чьим руководством девчонки раньше неплохо выступали, а Норицына поставить вторым тренером. Нормальная связка будет", - добавила она.

Резцова считает, что этот вариант следует рассмотреть на тренерском совете, который пройдет в апреле, после окончания сезона. "Меня, к сожалению, в тренерский совет не зовут, я не могу там выступить, но считаю, что все решения необходимо принимать взвешенно: никого не обидеть, умно, трезво и рассудительно решить, кого убрать, а кого поставить", - отметила Резцова.

Польховский в настоящее время является вице-президентом СБР по организации деятельности сборных команд России. На протяжении нескольких лет являлся старшим тренером женской сборной России и возглавлял национальную команду.