Турнир "Большой шлем" по дзюдо в Екатеринбурге пройдет без зрителей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 марта. /ТАСС/. Международный турнир "Большой шлем" по дзюдо, который состоится в Екатеринбурге 13-15 марта, пройдет при пустых трибунах из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе турнира.

"Схватки сильнейших спортсменов планеты можно будет увидеть только в прямом эфире. Финалы будет показывать телеканал "Матч! Боец", а предварительные схватки - официальный Youtube-канал Международной федерации дзюдо. Такое решение было принято по рекомендации Роспотребнадзора", - сообщили в пресс-службе.

В турнире "Большой шлем" в Екатеринбург примут участие 587 спортсменов из 90 стран, в том числе 56 представителей сборной России. Ранее планировалось участие дзюдоистов 120 стран. В пресс-службе добавили, что сборные Италии, Китая, Южной Кореи и Ирана не приедут в Екатеринбург.

"Любые спортсмены, которые были в этих странах за две недели до прохождения границы с Россией, не будут допущены до соревнований", - уточнили в пресс-службе.