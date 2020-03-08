Биатлонист Логинов снялся с масс-старта на этапе Кубка мира в Чехии

МОСКВА, 8 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Чемпион мира по биатлону Александр Логинов по причине недомогания снялся с гонки с общего старта на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место. Об этом ТАСС сообщил старший тренер мужской команды Сергей Белозеров.

Масс-старт пройдет в воскресенье, начало - в 15:45 мск. Эта гонка завершит соревновательную программу этапа Кубка мира в Нове-Место.