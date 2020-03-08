Главгосэкспертиза РФ одобрила проект нового стадиона хоккейного клуба "Авангард" в Омске

ТАСС, 8 марта. Главное управление государственной экспертизы России одобрило проектную документацию на строительство многофункционального спортивного комплекса "Арена" в Омске, который станет новым домашним стадионом хоккейного клуба "Авангард". Об этом сообщает пресс-служба омского клуба.

"Согласно результатам экспертизы, проектная документация по объекту соответствует результатам инженерных изысканий, заданию на проектирование, требованиям технических регламентов и другим требованиям, установленным действующим законодательством по обеспечению безопасности, надежности и нормам воздействия на окружающую среду. С момента начала экспертизы 30 сентября 2019 года проект прошел четыре последовательные стадии согласования. В том числе два этапа публичного, технологического и ценового аудита, предусмотренного законодательством Российской Федерации для крупных инвестиционных проектов с государственным участием", - говорится в заявлении пресс-службы.

Генеральная подрядная организация для выполнения монтажных, строительных и отделочных работ будет определена в мае 2020 года по итогам тендерных торгов. После этого начнется строительство, которое планируется завершить в сентябре 2022 года.

Начиная с сезона-2018/19 "Авангард" проводит домашние матчи чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в подмосковной Балашихе. В нынешнем сезоне по итогам регулярного чемпионата "Авангард" занял третье место в Восточной конференции. После четырех матчей серии первого раунда плей-офф между омским клубом и уфимским "Салаватом Юлаевым" счет равный - 2-2, следующая игра пройдет 9 марта в Балашихе.