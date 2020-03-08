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Футбол в России

СМИ: "Локомотив" намерен выкупить у "Интера" контракт Жоау Мариу

Португальский футболист находится в аренде в московском клубе с августа 2019 года

ТАСС, 8 марта. Московский футбольный клуб "Локомотив" намерен выкупить у миланского "Интера" права на полузащитника Жоау Мариу, который находится в российской команде на правах аренды. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал FC Inter News.

По информации портала, "Локомотив" собирается попросить уменьшение требуемой суммы (€18 млн) за трансфер Мариу, при этом готов продлить арендное соглашение, которое истекает в июне 2020 года, еще на 12 месяцев.

Мариу перешел в "Локомотив" в августе 2019 года. В составе российской команды 27-летний португалец провел 13 матчей во всех турнирах в нынешнем сезоне, в которых забил один мяч и отдал четыре голевые передачи. Помимо "Интера" полузащитник ранее также выступал за английский "Вест Хэм" и португальские "Спортинг" и "Викторию Сибутал". В составе сборной Португалии Мариу провел 46 игр, в которых забил два гола.

Выступая за "Спортинг" Мариу стал обладателем Кубка Португалии по итогам сезона-2014/15 и Суперкубка Португалии 2015 года. Вместе с национальной сборной он выиграл чемпионат Европы 2016 года.

"Локомотив" занимает пятое место в чемпионате России, набрав 35 очков после 20 матчей. Следующий матч московский клуб проведет в воскресенье, "Локомотив" примет "Ахмат" из Грозного. Начало - 19:00 мск.

Теги
Российский футбол
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