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Распространение коронавируса нового типа

Министр спорта Италии призвал приостановить чемпионат страны по футболу из-за коронавируса

Описание
© EPA-EFE/Mourad Balti Touati

ТАСС, 8 марта. Министр спорта Италии Винченцо Спадафора выступил за то, чтобы приостановить чемпионат страны по футболу. Комментарий Спадафоры приводит портал Football Italia.

"Я разделяю мнение Дамиано Томмази, президента Итальянской ассоциации игроков, и присоединяюсь к его призыву приостановить футбольную лигу. Я думаю, что президент Итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэли Гравина обязан еще раз подумать, не дожидаясь первого случая заражения игрока в чемпионате Италии, прежде чем взять на себя эту очень серьезную ответственность", - сказал Спадафора.

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Распространение коронавируса нового типа
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