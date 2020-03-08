Министр спорта Италии призвал приостановить чемпионат страны по футболу из-за коронавируса

ТАСС, 8 марта. Министр спорта Италии Винченцо Спадафора выступил за то, чтобы приостановить чемпионат страны по футболу. Комментарий Спадафоры приводит портал Football Italia.

"Я разделяю мнение Дамиано Томмази, президента Итальянской ассоциации игроков, и присоединяюсь к его призыву приостановить футбольную лигу. Я думаю, что президент Итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэли Гравина обязан еще раз подумать, не дожидаясь первого случая заражения игрока в чемпионате Италии, прежде чем взять на себя эту очень серьезную ответственность", - сказал Спадафора.