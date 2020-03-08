Вяльбе: лыжник Большунов выступил выше всяких похвал в марафоне на этапе Кубка мира

МОСКВА, 8 марта. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Российский лыжник Александр Большунов выступил выше всяких похвал в гонке на 50 км на этапе Кубка мира в Норвегии. Такое мнение ТАСС высказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Марафон на этапе в Осло прошел в воскресенье и завершился победой Большунова. Благодаря данному результату россиянин упрочил лидерство в общем зачете турнира, а также одержал победу в зачете дистанционных гонок.

"Тяжелая гонка, Саня был просто выше всяких похвал, - сказала Вяльбе. - Всей команде сделал подарок, не только мне, в такой прекрасный день 8 марта. Гонка трудная, но он, как всегда, проявил все свои бойцовские качества".

Следующий этап Кубка мира пройдет в канадском Квебеке с 14 по 15 марта.