Вяльбе: болезнь российского лыжника Ларькова нельзя связывать с коронавирусом

МОСКВА, 8 марта. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Простудное заболевание российского лыжника Андрея Ларькова, из-за которого он не смог стартовать на этапе Кубка мира в Осло, нельзя связывать с коронавирусом. Об этом ТАСС сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

В воскресенье в Осло прошла гонка с общего старта на дистанции 50 км классическим стилем. Ларьков не вышел на старт из-за болезни.

"Хочу всех предостеречь, чтобы не началась шумиха: человек проснулся утром с температурой, улетел домой, - сказала Вяльбе. - Приедет домой, конечно, чтобы сдать анализы, что в этом такого? Человек просто простыл, а там видно будет. Мне кажется, сейчас все, кто прилетают в Москву, проходят какие-то проверки".

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в девяти десятках стран, включая Россию.