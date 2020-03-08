Норвежский биатлонист Йоханнес Бё стал победителем масс-старта на этапе Кубка мира в Чехии

ТАСС, 8 марта. Норвежец Йоханнес Бё выиграл гонку с общего старта на 15 км на седьмом этапе Кубка мира по биатлону. Соревнования в чешском Нове-Место из-за распространения заболевания, вызванного новым коронавирусом, прошли без зрителей.

Бё преодолел дистанцию за 39 минут 32,7 секунды, допустив три промаха на четырех огневых рубежах. Второе место занял француз Эмильен Жаклен (отставание - 15,1 секунды; 0 промахов), третье - немец Арнд Пайффер (+25,0; 1).

Лучшим из россиян стал Матвей Елисеев, занявший 16-е место. Чемпион мира Александр Логинов не принял участие в гонке.

Следующий этап Кубка мира пройдет 12-15 марта в финском Контиолахти.