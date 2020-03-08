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Зимние олимпийские виды спорта

Конькобежка Лаленкова заняла третье место в зачете КМ на дистанции 1500 м

На заключительном этапе в Херенвене россиянка стала четвертой
Евгения Лаленкова EPA-EFE/Grzegorz Michalowski POLAND OUT
Описание
Евгения Лаленкова
© EPA-EFE/Grzegorz Michalowski POLAND OUT

ТАСС, 8 марта. Российская спортсменка Евгения Лаленкова заняла четвертое место на дистанции 1500 м на заключительном этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Нидерландах. Соревнования проходят в Херенвене.

Победу с результатом 1 минута 53,101 секунды одержала Ирен Вюст из Нидерландов, второй стала японка Михо Такаги (+0,17), третье место у представительницы Нидерландов Мелиссы Вейфье (+1,59). Лаленкова отстала от победительницы на 1,61 секунды.

Россиянка Екатерина Шихова заняла шестое место (+1,99), Елизавета Казелина - седьмое (+2,15).

В зачете Кубка мира на этой дистанции Лаленкова стала третьей, набрав за пять этапов 260 очков. Первое место заняла Вюст (342), второй стала Такаги, набравшая также 260 очков, но приняв участие в четырех этапах. Казелина стала шестой (220), Шихова - седьмой (210).

Лаленкова является серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира на отдельных дистанциях, на чемпионатах Европы на отдельных дистанциях она дважды завоевывала серебряные медали. Российские спортсменки никогда не занимали первое место в зачете на этой дистанции.

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Зимние олимпийские виды спорта
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