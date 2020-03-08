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Зимние олимпийские виды спорта

Россиянин Павел Кротов стал вторым в зачете Кубка мира по фристайлу в лыжной акробатике

Третье место в зачете по итогам сезона занял россиянин Максим Буров
Павел Кротов Александр Щербак/ТАСС
Описание
Павел Кротов
© Александр Щербак/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 8 марта. /ТАСС/. Россиянин Павел Кротов занял второе место на этапе Кубка мира по фристайлу в Красноярске в соревнованиях по лыжной акробатике.

В финале россиянин набрал 124,43 балла. Победил швейцарец Ноэ Рот (127,40). Третье место занял канадец Льюис Ирвинг (116,29).

Россиянин Максим Буров занял четвертое место (114,50), Илья Буров стал восьмым (108,60).

В зачете Кубка мира по лыжной акробатике Кротов стал вторым, набрав 334 очков, Максим Буров - третьим (323). Победу одержал Рот (386).

В женской части соревнований на этапе в Красноярске победила Лаура Пил из Австралии (96,99), второе место заняла китаянка Сюй Сыцунь (95,86), третье - Эшли Колдуэлл из США (88,83).

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Зимние олимпийские виды спорта
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