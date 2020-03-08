Тренер: коронавирус не повлияет на этап КМ в Канаде, где Большунов может выиграть турнир

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Распространение нового коронавируса не должно помешать проведению в Канаде и США заключительных в сезоне этапов Кубка мира по лыжным гонкам. Об этом ТАСС рассказал Юрий Бородавко - тренер российского лыжника Александра Большунова, который является лидером общего зачета турнира.

В воскресенье Большунов победил в марафоне на этапе Кубка мира в Осло. Призер Олимпийских игр и чемпионата мира упрочил свое лидерство в общем зачете, где его единственным конкурентом остался трехкратный олимпийский чемпион из Норвегии Йоханнес Клебо.

"Мы тщательного готовились к этой гонке, но и соперники подошли к ней очень серьезно. До последнего круга в голове держалась большая группа спортсменов, разборки начались на последних 3-4 километрах дистанции, а борьба за первое место развернулась только на финишной прямой. Она была очень жесткой, даже небольшие недочеты могли сыграть против нас", - сказал Бородавко.

"Но Саша доказал, что в классическом стиле он один из сильнейших. Он во второй раз подряд победил в "Королевском марафоне", чего раньше удавалось всего нескольким людям", - добавил он.

Благодаря этому успеху Большунов победил в общем зачете дистанционных гонок Кубка мира. "Задолго до этого было понятно, что он не отдаст победу в "дистанции", но борьба за первое место в общем зачете Кубка мира продолжается, расслабляться не будем. Завтра вылетаем в Канаду, где пока все по плану. Информации об отмене или изменении расписания в связи с коронавирусом не было, с лыжными гонками все в порядке - этапы состоятся", - добавил он.

Этап в Квебеке пройдет с 14 по 15 марта, дальше состоится гонка в американском Миннеаполисе - 17 марта, завершится Кубок мира в канадском Кэнморе (20-22 марта). В связи с распространением нового коронавируса в Канаде был отменен женский чемпионат мира по хоккею.