Конькобежка Голикова заняла второе место в зачете Кубка мира на дистанции 500 м

ТАСС, 8 марта. Российская спортсменка Ангелина Голикова одержала победу на дистанции 500 м на заключительном этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Нидерландах. Соревнования проходят в Херенвене.

Россиянка установила рекорд трассы, преодолев дистанцию за 37,023 секунды, второе место заняла японка Нао Кодайра (+0,17), третьей стала австрийка Ванесса Херцог (+0,22).

Россиянка Ольга Фаткулина финишировала четвертой (+0,37), Дарья Качанова - пятой (+0,71).

В зачете Кубка мира на этой дистанции Голикова заняла второе место, набрав 504 очка, победу одержала Кодайра (528), третье место у Фаткулиной (474), Качанова стала пятой (432).

Голиковой 28 лет, на ее счету две серебряные и одна бронзовая медаль чемпионатов мира на отдельных дистанциях, также она является золотым, серебряным и бронзовым призером континентальных первенств. Голикова в сезоне-2017/18 стала третьей в зачете Кубка мира на дистанции 500 м. Среди россиянок победу в этой дисциплине одерживали Фаткулина (2014) и Светлана Журова (1996).