Конькобежец Муштаков занял второе место в зачете Кубка мира на дистанции 500 м

ТАСС, 8 марта. Российский спортсмен Виктор Муштаков занял четвертое место на дистанции 500 м на заключительном этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Нидерландах. Соревнования проходят в Херенвене.

Первое место с рекордом трассы занял японец Тацуя Синхама, показав результат 34,070 секунды, вторым стал канадец Лоран Дюбрёй (+0,23), третье место у представителя Японии Ямато Мацуи (+0,29). Муштаков отстал от лидера на 0,31 секунды. Россиянин Руслан Мурашов занял 12-е место (+0,71).

В зачете Кубка мира на этой дистанции Муштаков занял второе место, набрав за восемь этапов 433 очка, победу одержал Синхама (483), третьим стал Дюбрёй (420). Мурашов занял шестое место (388). Артем Арефьев стал 13-м (195), он выступил на этой дистанции только на шести этапах. Павел Кулижников, выступивший на этой дистанции на трех этапах, занял 17-е место (156).

Муштаков дважды становился бронзовым призером чемпионата мира на отдельных дистанциях, также на его счету золотая медаль чемпионата Европы. 23-летний Муштаков впервые стал призером Кубка мира, из россиян на этой дистанции трижды побеждал Кулижников (2015, 2016, 2019).