"Сочи" одержал первую победу в РПЛ с сентября, обыграв дома "Урал"

Голы забили Андрей Мостовой (35-я минута) и Кирилл Заика (63). Заика провел второй матч в сезоне и забил первый мяч в высшем дивизионе чемпионата России в карьере. Мостовый признан лучшим игроком матча.

ТАСС, 8 марта."Сочи" на своем поле победил екатеринбургский "Урал" со счетом 2:0 в матче 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Сочи.

Сочинцы не могли победить в чемпионате с 30 сентября прошлого года, когда команда дома обыграла грозненский "Ахмат" (2:0). "Сочи" прервал восьмиматчевую серию без побед (три ничьи, пять поражений). Клуб из Краснодарского края одержал первую победу под руководством главного тренера Владимира Федотова, который возглавил клуб зимой. "Урал" не проигрывал пять матчей подряд в РПЛ, в предыдущий раз команда уступила дома "Оренбургу" (1:2), встреча прошла 4 ноября.

"Сочи" остался на последней, 16-й строчке в турнирной таблице, команда набрала 18 очков в 20 матчах. Команда из Краснодарского края отстает от зоны стыковых матчей за право выступать в РПЛ в следующем сезоне на два очка. "Урал" занимает восьмую строчку, в активе команды 25 баллов после 21 тура.

11 марта "Сочи" примет "Оренбург" в перенесенном матче 18-го тура, проведение встречи было запланировано в начале декабря, однако игра была перенесена из-за эпидемии в стане сочинского клуба. В матче 22-го тура "Сочи" примет "Краснодар" 15 марта, "Урал" сыграет в гостях с лидером сезона, петербургским "Зенитом", 14 марта.